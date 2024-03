Нынешним летом гастрольное турне культовой группы Metallica будут обслуживать только электрические и водородные грузовики. Выбор пал на автомобили разных размерных групп, созданные итальянским производителем и партнером Iveco.

Вся концернтно-сценическая атрибутика музыкантов и певцов будет перевозиться между странами и городами грузовыми машинами группы BEV, частично FCEV. Маршруты уже определены – 14 сценических площадок по всей Европе.

Кроме обеспечения группы своими электрическими S-eWay магистральными тягачами с полуприцепами, Iveco также предоставит электрические и CNG версии своих автобусов Daily. Пассажирские машины будут использованы как для перевозки музыкантов, так и многочисленного состава группы – костюмеров, гримеров, осветителей, звукооператоров, охранников и т.п.

Выбор техники итальянского производителя грузовой и пассажирской техники для обслуживания гастрольного турне произошел традиционно. Правда, в нынешний концертный сезон дизельные версии уступили машинам экологически чистых версий.

"Мы очень рады идти "на шоссе" с этой удивительной группой и командой на борту наших транспортных средств с альтернативными двигателями и поддерживать стремление группы к устойчивому курсу на экологический транспорт", - сказал президент бизнес-подразделения грузовиков Iveco Group Лука Сра.

В Iveco подчеркивают, что использование "зеленых" грузовиков и микроавтобусов поможет Metallica достичь своей цели по уменьшению выбросов углекислого газа на организации каждого концерта и обеспечит более устойчивое шоу в целом. Это соответствует теме фонда Metallica "All Within My Hands", который поддерживает во время гастролей и обеспечивает финансирование инициативы Metallica Scholars по обучению студентов местных колледжей.

На маршруты концертного турне выйдут сверхмощные электрические Iveco S-eWay с аккумулятором, который обеспечивает 500-километровый запас хода на одном заряде. Metallica также использует версии на водородных топливных элементах и LPG. Это может быть противоречивым шагом в некоторых кругах, но в Iveco на нынешнем этапе перехода на чистую автомобильную энергетику оптимистично настроены в отношении использования водорода в качестве транспортного топлива.