Нинішнього літа гастрольне турне культової групи Metallica будуть обслуговувати лише електричні та водневі вантажівки. Вибір випав на автомобілі різних розмірних груп, створені італійським виробником і партнером Iveco.

Вся концернтно-сценічна атрибутика музикантів та співаків перевозитиметься між країнами та містами вантажними машинами групи BEV, частково FCEV. Маршрути вже визначено – 14 сценічних майданчиків по всій Європі.

Окрім забезпечення гурту своїми електричними S-eWay магістральними тягачами з напівпричепами, Iveco також надасть електричні та CNG версії своїх автобусів Daily. Пасажирські машини будуть використані як для перевезення музикантів, так і численного складу групи – костюмерів, гримерів, освітлювачів, звукооператорів, охоронців і т.п.

Вибір техніки італійського виробника вантажної та пасажирської техніки для обслуговування гастрольного турне стався традиційно. Щоправда, в нинішній концертний сезон дизельні версії поступилися машинам екологічно чистих версій.

"Ми дуже раді йти «на шосе» з цією дивовижною групою та командою на борту наших транспортних засобів з альтернативними двигунами і підтримувати прагнення групи до стійкого курсу на екологічний транспорт", - сказав президент бізнес-підрозділу вантажівок Iveco Group Лука Сра.

В Iveco підкреслюють, що використання «зелених» вантажівок і мікроавтобусів допоможе Metallica досягти своєї мети щодо зменшення викидів вуглекислого газу на організації кожного концерту і забезпечить більш стійке шоу в цілому. Це відповідає темі фонду Metallica "All Within My Hands", який підтримує під час гастролей та забезпечує фінансування ініціативи Metallica Scholars з навчання студентів місцевих коледжів.

На маршрути концертного турне вийдуть надпотужні електричні Iveco S-eWay з акумулятором, який забезпечує 500-кілометровий запасу ходу на одному заряді. Metallica також використовує версії на водневих паливних елементах і LPG. Це може бути суперечливим кроком у деяких колах, але в Iveco на нинішньому етапі переходу на чисту автомобільну енергетику оптимістично налаштовані щодо використання водню як транспортного палива.