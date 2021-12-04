Размывание границ между осенью и зимой (вот оно, глобальное потепление!) и нехватка времени ставит многих водителей перед такой проблемой. Затянул с переобуванием, и вот уже утром снег на асфальте – а машина все еще на летней резине. Что делать?

Для начала нужно понять, как проявит себя летняя резина на мерзлой дороге, на снегу или на льду. Главное, что у летних шин протектор хуже цепляется за холодный асфальт, а еще – плохо выдавливает из-под себя влагу и снег, из-за чего шина не достает до твердой поверхности дороги. (Виноваты в этом особые качества летней резиновой смеси и рисунок протектора, но это тема отдельного разговора).

Первый снег может выпасть неожиданно, но очень желательно сменить резину с летней на зимнюю заранее

Итак, вашу машину, стоящую у дома на летних шинах, "внезапно" застали такие погодные условия: температура – ​​1о – 5оС, на асфальте неглубокий снег, под которым местами просматривает лед.

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Вам нужно доехать до гаража или до СТО, где машину наконец-то переобуют в зимнюю резину. Во время движения на летних шинах в условиях первых проявлений зимы водителя ждут следующие неприятные моменты:

Пробуксовка при трогании с места. Отпускайте сцепление медленно и при малых оборотах двигателя, хороший эффект дает трогание со второй передачи. На машине с АКП тоже можно принудительно включить вторую передачу или зимний режим; трогаться на "автомате" пробуйте, не трогая акселератор, а лишь отпуская тормозную педаль. Имейте в виду, что при интенсивном буксовании переднюю или заднюю часть машины (в зависимости от того, передний привод или задний) может снести в сторону на запаркованный рядом автомобиль.

Летняя резина на снегу и льду теряет много качеств – в первую очередь сцепление с поверхностью при торможении и изменении направления движения

Занос машины в повороте . Скорость движения вообще должна быть снижена как минимум в два-три раза. Все маневры нужно планировать заранее. В поворот нужно входить уже на минимальной скорости, не трогая педали тормозов и в идеале не меняя скорость в самом повороте. На малой скорости и на "ровном газе" летняя резина удержит машину и на зимней поверхности.

Неэффективное торможение. Резкое торможение на скользкой поверхности приводит к юзу даже на зимних шинах. Так что заранее планируйте все маневры и избегайте ситуаций, когда нужно интенсивно тормозить. Чаще используйте торможение двигателем, то есть отпуская акселератор при включенной передаче (на машине с АКП это обычно делается в ручном режиме коробки).

По скользким участкам дороги нужно двигаться на ровных невысоких оборотах без переключений передач и резких движений рулем

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Эти советы касаются поведения автомобиля на летних шинах в зимних условиях – подчеркнем, в мягких зимних условиях! Также помочь безопасной поездке может правильная водительская стратегия, и тут также есть определенный опыт, которым мы можем поделиться.

Погода . Может быть, поездку на летних шинах по снегу и льду можно немного отложить? В Украине часто бывает, что уже к обеду от утреннего мороза не остается никаких следов. И даже если температура останется около нуля, другие машины за несколько часов растолкут остатки льда и снега на асфальте, превратив их в воду. А простая влага для летних колес не так уж и страшна.

. Может быть, поездку на летних шинах по снегу и льду можно немного отложить? В Украине часто бывает, что уже к обеду от утреннего мороза не остается никаких следов. И даже если температура останется около нуля, другие машины за несколько часов растолкут остатки льда и снега на асфальте, превратив их в воду. А простая влага для летних колес не так уж и страшна. Маршрут. Проложите такой маршрут к месту назначения, на котором вас будет ожидать наименее интенсивное движение. Ведь именно другие участники движения могут принудить вас к нежелательным в вашей ситуации маневрам.

Проложите такой маршрут к месту назначения, на котором вас будет ожидать наименее интенсивное движение. Ведь именно другие участники движения могут принудить вас к нежелательным в вашей ситуации маневрам. По шагам. Продумайте ваш маршрут пошагово, чтобы свести к минимуму количество торможений, поворотов и смены полос движения.

В настоящий гололед лучше воздержаться от поездки вообще, независимо от типа шин – по крайней мере, до того, как коммунальщики сделают свое дело

Внимание . Во время движения не включайте музыку и не разговаривайте с пассажирами. Ваша задача – прислушиваться к поведению машины. Во-первых, надо слушать двигатель, точнее, соответствие его оборотам скорости движения: если обороты высоки, а машина идет медленнее привычного, значит, колеса буксуют и надо сбросить газ. Во-вторых, нужно телом через сиденье ощущать все боковые движения машины – это поможет вам заметить начало заноса, чтобы так же вовремя сбросить обороты двигателя.

Выдержка. Важно вести себя спокойно, все действия продумывать заблаговременно. И вообще, помните, что еще каких-нибудь сорок лет назад зимних шин в широком употреблении не было, но наши родители на своих "Жигулях" и "Москвичах" вполне успешно ездили в течение целого года.

Рекомендация Авто24

Если каждый сезон вы опаздываете с визитом на шиномонтаж, возможно, имеет смысл потратиться на радикальные меры? Можно существенно упростить процедуру смены резины, если завести второй комплект дисков и держать оба сезонных комплекта шин в виде готовых к установке на машину колес. В таком случае, во-первых, намного сократится время визита на шиномонтаж и вероятность найти "окно" в его расписании в удобное для вас время. А во-вторых, вы всегда сможете переобуть машину самостоятельно в любое время суток – хоть вечером у подъезда вашей многоэтажки.

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