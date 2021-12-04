Розмивання межі між осінню та зимою (ось воно, глобальне потепління!) та брак часу ставить багатьох водіїв перед такою проблемою. Затягнув з перевзуванням, і ось вже вранці сніг на асфальті – а машина все ще на літній гумі. Що робити?

Для початку треба швиденько зрозуміти, як проявить себе літня гума на мерзлій дорозі, на снігу або на льоду. Головне, що у літніх шин протектор гірше чіпляється за холодний асфальт, а ще – погано витискує з-під себе вологу і сніг, через що шина не дістає до твердої поверхні дороги. Винуваті у цьому особливі якості літньої гумової суміші та малюнок протектора, але це тема окремої розмови.

Перший сніг може випасти зненацька, але дуже бажано змінити гуму з літньої на зимову заздалегідь

Отже, раптом вашу машину, що стоїть біля домівки на літніх шинах, “зненацька” застали такі погодні умови: температура – 1о – 5оС, на асфальті неглибокий сніг, під яким місцями проглядає лід.

Читайте також: Зимова гума: 5 помилок при перевзуванні

Вам треба доїхати до гаража або до СТО, де машину нарешті перевзують у зимову гуму. Під час руху на літніх шинах в умовах перших проявів зими на водія чекають такі неприємні моменти:

Пробуксовка при рушанні з місця. Відпускайте зчеплення повільно і при малих обертах двигуна, хороший ефект дає рушання з другої передачі. На машині з АКП теж можна примусово увімкнути другу передачу або зимовий режим; рушати на “автоматі” пробуйте, не чіпаючи акселератор, а лише відпускаючи гальмівну педаль. Майте на увазі, що при інтенсивному буксуванні передню або задню частину машини (залежно від того, передній привід чи задній) може знести у бік на запаркований поряд автомобіль.

Літня гума на снігу та льоду втрачає багато якостей – в першу чергу зчеплення з поверхнею при гальмуванні та зміні напрямку руху

Занос машини у поворот і. Швидкість руху взагалі має бути знижена як мінімум удвічі-утричі. Всі маневри треба планувати заздалегідь. В поворот треба входити вже на мінімальній швидкості, не чіпаючи педалі гальм і в ідеалі не змінюючи швидкість у самому повороті. На малій швидкості та на “рівному газу” літня гума втримає машину і на зимовій поверхні.

Неефективне гальмування. Різке гальмування на слизькій поверхні призводить до юзу навіть на зимових шинах. Тож заздалегідь плануйте усі маневри та уникайте ситуацій, коли треба інтенсивно гальмувати. Частіше використовуйте гальмування двигуном, тобто відпускаючи акселератор при увімкненій передачі (на машині з АКП це зазвичай робиться у ручному режимі коробки).

Слизькими ділянками дороги треба рухатися на рівних невисоких обертах без перемикань передач і різких рухів кермом

Читайте також: Як їздити по снігу на літній гумі

Ці поради стосуються поведінки авто на літніх шинах у зимових умовах – наголосимо, у м’яких зимових умовах! Також допомогти безпечній поїздці може правильна стратегія водія, і також є певний досвід, яким ми можемо поділитися.

Погода . Можливо, поїздку на літніх шинах по снігу і льоду можна трохи відкласти? В Україні часто буває, що від ранкового морозу до обіду не залишається жодних слідів. І навіть якщо температура залишиться близько нуля, інші машини за кілька годин розтовчуть залишки льоду та снігу на асфальті, перетворивши їх на воду. А проста волога для літніх коліс не така вже і страшна.

Маршрут . Прокладіть такий маршрут до місця призначення, на якому на вас чекатиме найменш інтенсивний рух. Адже саме інші учасники руху можуть змусити вас до небажаних у вашій ситуації маневрів.

По кроках. Продумайте ваш маршрут по кроках, щоб звести до мінімуму кількість гальмувань, поворотів та зміни смуг руху.

У справжню ожеледь краще утриматися від поїздки взагалі, незалежно від типу шин на машині – принаймні, до того, як комунальники зроблять свою справу

Уважність . Під час руху не вмикайте музику та не говоріть з пасажирами. Ваше завдання – прислуховуватися до поведінки машини. По-перше, треба слухати двигун, точніше, відповідність його обертів швидкості руху: якщо оберти високі, а машина йде повільніше звичного, значить, колеса буксують і треба скинути газ. По-друге, треба тілом через сидіння відчувати усі бокові рухи машини – це допоможе вам помітити початок заносу, щоб так само вчасно скинути оберти двигуна.

Витримка. Важливо поводитися спокійно, всі дії продумувати завчасно. І взагалі, пам’ятайте, що ще якихось сорок років тому зимових шин у широкому вжитку не було, але наші батьки на своїх “Жигулях” та “Москвичах” цілком успішно їздили протягом цілого року.

Рекомендація Авто24

Якщо щосезону ви запізнюєтесь з візитом на шиномонтаж, можливо, є сенс витратитися на радикальні заходи? Можна суттєво спростити процедуру зміни гуми, якщо завести другий комплект дисків і тримати обидва сезонні комплекти шин у вигляді готових до встановлення на машину коліс. В такому випадку, по-перше, набагато скоротиться час візиту на шиномонтаж і ймовірність знайти “вікно” у його розкладі у зручний для вас час. А по-друге, ви завжди зможете перевзути машину самостійно у будь-яку пору доби – хоч увечері біля під’їзду вашої багатоповерхівки.

Читайте також: Час перевзувати авто: 3 головних поради