Летом автомобили дешевеют: исследование

Рынок подержанных автомобилей сезонный, то есть зависит от времени года, месяца и даже праздников. Поэтому в некоторые периоды затишья на рынке можно получить не только больший выбор транспортных средств, но и сниженные цены. Эта тенденция особенно заметна летом и зимой, когда количество заинтересованных покупателей значительно уменьшается.

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В июне – самая низкая активность покупателей

Исследование carVertical - компании, занимающейся аналитикой автомобильных данных - выявило, что активность покупателей на рынке подержанных автомобилей колеблется в течение года. Меньше всего автомобилей было проверено на платформе carVertical в июне - 7,6% от всех отчетов об истории, приобретенных пользователями компании за год. Далее следует декабрь - 7,8%, а на май приходится 8% отчетов.

"Снижение активности покупателей в мае и июне можно объяснить сезонными тенденциями на авторынке. После зимы интерес к покупке автомобилей обычно растет, потому что покупатели стремятся заменить свои транспортные средства. Однако с приближением лета активность снова замедляется, ведь многие люди предпочитают путешествия и активный отдых, а не покупку автомобиля", - объясняет Матас Бузелис, эксперт авторынка с carVertical.

В течение летнего сезона многие продавцы предлагают скидки на старые модели, чтобы освободить место для новых поступлений. Это предоставляет покупателям идеальную возможность для замены транспортных средств, ведь они могут приобрести новый автомобиль по привлекательной цене.

Самые популярные месяцы для покупки - это октябрь (9,3% всех проверок carVertical), ноябрь (8,8%) и сентябрь (8,7%). Многие покупатели спешат приобрести транспортное средство до зимы, что делает осень чрезвычайно активным периодом на рынке подержанных автомобилей. Однако повышенный спрос в это время также приводит к росту цен, поэтому покупатели должны быть готовы потратить больше, если покупают осенью.

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Когда можно сэкономить деньги

Конец года - благоприятное время для смены автомобиля. Чтобы выполнить план продаж и распродать старые модели перед Новым годом, автосалоны часто предлагают скидки или дополнительные стимулы.

"Большинство людей не склонны покупать автомобиль накануне праздников. Поскольку продажа транспортного средства требует больше времени в этот период, покупатели могут иметь лучшие позиции для торга и получить более выгодную цену", - объясняет господин Бузелис.

Для бизнеса конец финансового года часто является толчком обновить автопарк, что приводит к увеличению количества корпоративных транспортных средств на рынке.

После завершения зимы рынок становится активнее, а водители начинают искать новые транспортные средства. Заметив рост интереса покупателей, продавцы не так охотно уступают в цене.

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Несмотря на то, что зимние и летние месяцы могут предлагать отличные возможности для поиска автомобиля по привлекательной цене, эксперты советуют не спешить с покупкой.

Методология

В исследовании компания carVertical проанализировала реальные отчеты об истории, приобретенные пользователями компании в 2024 году. Чтобы определить, какие месяцы были самыми активными на рынке подержанных автомобилей, общее количество проверок истории разделили на месяцы, что позволило получить представление о сезонных тенденциях в активности покупателей.

Работая в 30 странах, carVertical использует данные из более 900 международных баз - в частности, данные правоохранительных органов, национальных и государственных реестров, финансовых учреждений и порталов объявлений. Обрабатывая миллионы отчетов об истории автомобилей ежегодно, компания предоставляет информацию, прогнозы и тенденции на рынке подержанных автомобилей.