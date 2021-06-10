Официальный дебют компактного кроссовера состоится уже завтра, 11 июня.

"Приключения там, где вы их найдете", говорит Lexus, приглашая нас на мировую премьеру нового поколения NX 11 июня на Lexus.com/NextNX.

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Японский бренд не предоставил никаких деталей, только заголовок "Больше, чем видит глаз", фото и подпись. Так же предыдущий тизер сопровождал комментарий "Будущее Lexus прямо на горизонте".

Lexus удалось удержать свою новинку в тайне, в отличие от представленного сегодня Toyota Land Cruiser нового поколения, о котором шпионы все разведали еще задолго до его презентации. Поэтому технические подробности, как и общий дизайн второго поколения кроссовера, остаются закрытыми.

Напомним, нынешний NX дебютировал в 2014 году, как люксовая версия Toyota RAV4. Актуальная модель оснащается 2-литровыми моторами с отдачей в 150 и 238 лошадиных сил и гибридной силовой установкой на 197 сил.

Онлайн-трансляция презентации Lexus NX 2021 начнется в 18:00 по киевскому времени 11 июня. Продажи начнутся вскоре после премьеры.

Фото: снимки Lexus NX 2021 в разных уголках мира: Пекин, Лондон, Исландия, Гавайи, подножие Фудзиямы / Lexus