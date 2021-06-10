Офіційний дебют компактного кросовера відбудеться вже завтра, 11 червня.

“Пригоди там, де ви їх знайдете”, каже Lexus, запрошуючи нас на світову прем’єру нового покоління NX 11 червня на Lexus.com/NextNX.

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Японський бренд не надав жодних деталей, лише заголовок “Більше, ніж бачить око”, фото та підпис. Так само попередній тізер супроводжував коментар “Майбутнє Lexus просто на горизонті”.

Lexus вдалось утримати свою новинку в таємниці, на відміну від представленого сьогодні Toyota Land Cruiser нового покоління, про який шпигуни усе розвідали ще задовго до його презентації. Тому технічні подробиці, як і загальний дизайн другого покоління кросовера, залишаються закритими.

Нагадаємо, нинішній NX дебютував у 2014 році, як люксова версія Toyota RAV4. Актуальна модель оснащується 2-літровими моторами з віддачею у 150 та 238 кінських сил і гібридною силовою установкою на 197 сил.

Онлайн-трансляція презентації Lexus NX 2021 розпочнеться о 18:00 за київським часом 11 червня. Продажі розпочнуться незабаром після прем’єри.

Фото: знімки Lexus NX 2021 у різних куточках світу: Пекін, Лондон, Ісландія, Гаваї, підніжжя Фудзіями / Lexus