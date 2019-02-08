Японцы выпустят лишь тысячу таких кроссоверов.

Lexus добавил своему кроссоверу NX стильные акценты в исполнении Black Line. Новинка дебютировала на автосалоне в Чикаго.

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Новая особая модель, основанная на высокопроизводительной версии спортивного кроссовера NX 300 F Sport. "Спешл эдишн" этой серии предлагается в особой расцветке кузова – можно было бы подумать, что черном, но нет – “обсидиане”, “атомном серебряном” и “ультрабелом”. Также кроссоверу изготовили новые колесные диски 19 дюймов и добавили контрастные цветовые акценты в нижней части кузова.

Новая модель доступна с передним или полным приводом и силовой установкой NX 300 F Sport – 2-литровым агрегатом мощностью в 235 лошадиных сил.

Фото: Lexus NX Black Line / Lexus

Кое-что интересное подготовили авторы NX Black Line и внутри. Кроссовер оснащается эксклюзивной хай-энд акустической системой с 14 динамиками от Mark Levinson. Она подключена к фирменному мультимедийному комплексу с 10,3-дюймовым сенсорным экраном и обеспечивает 835 ватт мощного и чистого звука.

NX Black Line получил систему Active Sound Control, которая усиливает звук от двигателя и выводит его на те же самые динамики высококлассной аудиосистемы. К счастью, эту функцию можно отключить.

Lexus NX Black Line будет выпущен тиражом всего в 1000 единиц, а его стоимость в США стартует от $48 575 за переднеприводный кроссовер и от $49 975 за полноприводную модификацию.

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