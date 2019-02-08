Японці випустять лиш тисячу таких кросоверів.

Lexus додав своєму кросоверу NX стильних акцентів у виконанні Black Line. Новинка дебютувала на автосалоні у Чікаго.

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Нова особлива модель, заснована на високопродуктивній версії спортивного кросовера NX 300 F Sport. “Спешл едішн” цієї серії пропонується у особливому забарвленні кузову – можна було б подумати, що чорному, але ні – “обсідіані”, “атомному срібному” та “ультрабілому”. Також кросоверу виготовили нові колісні диски 19 дюймів і додали контрастні кольорові акценти у нижній частині куова.

Нова модель доступна з переднім або повним приводом та силовою установкою установкою NX 300 F Sport – 2-літровим агрегатом потужністю у 235 кінських сил.

Фото: Lexus NX Black Line / Lexus

Дещо цікаве підготували автори NX Black Line і всередині. Кросовер оснащується ексклюзивною хай-енд акустичною системою з 14 динаміками від Mark Levinson. Вона під’єднана до фірмової мультимедійного комплексу з 10,3-дюймовим сенсорним екраном і забезпечує 835 ват потужного і чистого звуку.

NX Black Line отримав систему Active Sound Control, котра посилює звук від двигуна і виводить його на ті ж самі динаміки висококласної аудіосистеми. На щастя, цю функцію можна вимкнути.

Lexus NX Black Line буде випущений тиражем усього у 1000 одиниць, а його вартість у США стартує від $48 575 за передньопривідний кросовер та від $49 975 за повнопривідну модифікацію.

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