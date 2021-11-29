Lexus представляет обновления для LC и LC Convertible 2022 модельного года и объявляет для них старт программы Lexus Bespoke Build

Купе Lexus LC и кабриолет LC Convertible в 2022 году получат ряд усовершенствований, касающихся подвески и комфорта вождения. В следующем году мир также увидит первые автомобили Lexus серии Bespoke Build.

Больше управляемости

Lexus LC и LC Convertible 2022 модельного года будут воплощать философию "Характер управления Lexus" (Lexus Driving Signature) благодаря усовершенствованным динамическим характеристикам управляемости. Так, настройка передней и задней подвески была оптимизирована для улучшения ощущения контакта с дорожным покрытием, стойкости на поворотах и ​​эффективности вождения. Результатом этих усовершенствований стало улучшение обратной связи на руле и реагирование всех систем автомобиля на действия водителя.

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Также были доработаны режимы управления LC и LC Convertible. Режим Normal теперь обеспечивает более высокий уровень комфорта и удовольствия от вождения, а режим S+ отвечает за впечатляющие ходовые характеристики. Крен был уменьшен для достижения гармоничного вождения, что еще больше поможет усилить чувство единства с автомобилем. Lexus позаботился о безопасности и добавил новый механизм блокировки режима работы трансмиссии (для переключения с N на D или R), что помогает предотвратить случайное переключение. Кроме того, конструкция сидений в зонах подушки и спинки была улучшена благодаря глубоким утопленным швам, что повышает комфорт во время движения.

Black Edition

Первой комплектацией в серии Lexus Bespoke Build для украинского рынка станет LC500 Black Edition

Автомобиль будет собран элитной командой мастеров Такуми на легендарном заводе Motomachi, где производился и суперкар LFA. Авто будет максимально полно комплектовать спортивное купе, включающее систему управления всех колес (поворот задних колес), дифференциал повышенного трения, карбоновые накладки на пороги и карбоновую крышу. Вдобавок к этому версия Black Edition получит несколько эксклюзивных элементов: новые колесные диски, фиксированный карбоновый спойлер, черные элементы отделки оптики надписью Lexus Bespoke Build на центральной консоли.

На LC 500 Black Edition устанавливается карбоновый задний спойлер, разработанный совместно со всемирно известным японским пилотом спортивных самолетов Йошихиде Муроя (Yoshihide Muroya). Первым плодом сотрудничества стал почти невесомый, очень жесткий и обтекаемый спойлер, максимизирующий «аэродинамические» характеристики автомобиля и обеспечивающий его исключительную маневренность. Сквозь лаковое покрытие пользователи могут ощутить на ощупь плетеную карбоновую текстуру спойлера, состоящую из углеродного волокна, ламинированного эпоксидной смолой.

Дизайн спойлера разработан на основе аэродинамических решений, применяемых в реактивных самолетах – в частности, завихрения, которые создаются на концах спойлера и оптимизируют потоки воздуха позади автомобиля. Это влияет как на курсовую устойчивость при движении по прямой, так и на управляемость в быстрых поворотах благодаря более надежному сцеплению задних колес с дорогой.

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Черный экстерьер для Lexus LC

На LC 500 Black Edition доступен эксклюзивный черный экстерьерный пакет. Выразительные черные элементы подчеркивают эффектную фирменную решетку радиатора Lexus, а глянцевая черная отделка вокруг фар и задних фонарей гарантирует, что автомобиль будет выделяться всегда, с какой стороны на него не смотреть.

Еще одной из ключевых особенностей комплектации Black Edition являются 21-дюймовые кованые диски с 5 сдвоенными спицами. Они одновременно олицетворяют уверенность и изысканность, придавая LC эффектный внешний вид.