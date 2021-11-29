Lexus представляє оновлення для LC і LC Convertible 2022 модельного року й оголошує для них старт програми Lexus Bespoke Build

Купе Lexus LC і кабріолет LC Convertible у 2022 році отримають низку вдосконалень, які стосуються підвіски та комфорту водіння. Наступного року світ також побачить перші автомобілі Lexus серії Bespoke Build.

Більше керованості

Lexus LC та LC Convertible 2022 модельного року втілюватимуть філософію “Характер керування Lexus” (Lexus Driving Signature) завдяки вдосконаленим динамічним характеристикам керованості. Так, налаштування передньої та задньої підвіски було оптимізовано для поліпшення відчуття контакту з дорожнім покриттям, стійкості на поворотах та ефективності кермування. Результатом цих удосконалень стало покращення зворотного зв'язку на кермі та швидше реагування усіх систем автомобіля на дії водія.

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Режими керування LC та LC Convertible також було допрацьовано. Режим Normal відтепер забезпечує вищий рівень комфорту та задоволення від водіння, а режим S+ відповідає за вражаючі ходові характеристики. Крен було зменшено для досягнення гармонійного керування, що ще більше допоможе посилити відчуття єдності з автомобілем. Lexus подбав про безпеку й додав новий механізм блокування режиму роботи трансмісії (для перемикання з N на D або R), що допомагає запобігти випадковому перемиканню. Окрім того, конструкцію сидінь у зонах подушки та спинки було покращено завдяки глибше утопленим швам, що підвищує комфорт під час руху.

Black Edition

Першою комплектацією в серії Lexus Bespoke Build для українського ринку стане LC500 Black Edition

Автомобіль буде зібрано елітною командою майстрів Такумі на легендарному заводі Motomachi, де виготовлявся і суперкар LFA. Авто матиме максимально повну комплектацію спортивного купе, що включає систему керування всіх коліс (поворот задніх коліс), диференціал підвищеного тертя, карбонові накладки на пороги та карбоновий дах. Додатково до цього версія Black Edition отримає декілька ексклюзивних елементів: нові колісні диски, фіксований карбоновий спойлер, чорні елементи оздоблення оптики надписом Lexus Bespoke Build на центральній консолі.

На LC 500 Black Edition встановлюється карбоновий задній спойлер, розроблений спільно із всесвітньо відомим японським пілотом спортивних літаків Йошихіде Муроя (Yoshihide Muroya). Першим плодом співпраці став майже невагомий, дуже жорсткий і обтічний спойлер, що максимізує “аеродинамічні” характеристики автомобіля та забезпечує його виняткову маневреність. Крізь лакове покриття користувачі можуть відчути на дотик плетену карбонову текстуру спойлера, яка складається з вуглецевого волокна, ламінованого епоксидною смолою.

Дизайн спойлера розроблено на основі аеродинамічних рішень, що застосовуються в реактивних літаках — зокрема, завихрення, які створюються на кінцях спойлера й оптимізують потоки повітря позаду автомобіля. Це впливає як на курсову стійкість під час руху прямою, так і на керованість у швидких поворотах завдяки більш надійному зчепленню задніх коліс із дорогою.

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Чорний екстер’єр для Lexus LC

На LC 500 Black Edition доступний ексклюзивний чорний екстер’єрний пакет. Виразні чорні елементи підкреслюють ефектну фірмову решітку радіатора Lexus, а глянцеве чорне оздоблення навколо фар і задніх ліхтарів гарантує, що автомобіль виділятиметься завжди, з якого боку на нього не дивитися.

Ще однією з ключових особливостей комплектації Black Edition є 21-дюймові ковані диски з 5 здвоєними спицями. Вони одночасно втілюють упевненість і вишуканість, надаючи LC ефектного зовнішнього вигляду.