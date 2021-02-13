Автомобили были созданы художниками в рамках конкурса UX Art Car, проводимом японским брендом в Испании.
Lexus UX Art Car от Clap Studio из Валенсии имеет кузов, покрытый тысячами бумажных лепестков. Хавьер Мармол из Мурсии украсил кузов UX натуральным деревом и узорами. А студия Takk из Барселоны озеленила кузов кроссовера и подвесила его под потолок. Всего испанские художники создали шесть проектов арт-каров.
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Работа Clap Studio, названная “Дзен сад”, набрала больше всего голосов – 1965. Художники рассказали, что источником вдохновения для них был традиционный японский сад. Чтобы вырезать из бумаги тысячи лепестков одинакового размера и равномерно расклеить их по кузову Lexus UX дизайнерам понадобился целый месяц.
“Мы использовали бумагу, важный элемент японской культуры, который покрывает кузов автомобиля в виде растительности Lexus, придавая ему объем”, – говорит одна Анжела Монтагуд с Clap Studio. “Свет – еще одна важная черта японского искусства и дизайна, и здесь он придает жизни Lexus UX. В зависимости от положения, тона и интенсивности света он создает изменение текстуры и цветов в течение дня”.
Takk – Барселона – 95 голосов
Enorme Studio – Мадрид – 136 голосов
Irene Infantes – Севилья – 261 голосов
Azab – Бильбао – 570 голосов
Javier Marmol – Мурсия – 1495 голосов
Clap Studio – Валенсия – 1965 голосов