Автомобили были созданы художниками в рамках конкурса UX Art Car, проводимом японским брендом в Испании.

Lexus UX Art Car от Clap Studio из Валенсии имеет кузов, покрытый тысячами бумажных лепестков. Хавьер Мармол из Мурсии украсил кузов UX натуральным деревом и узорами. А студия Takk из Барселоны озеленила кузов кроссовера и подвесила его под потолок. Всего испанские художники создали шесть проектов арт-каров.

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Работа Clap Studio, названная “Дзен сад”, набрала больше всего голосов – 1965. Художники рассказали, что источником вдохновения для них был традиционный японский сад. Чтобы вырезать из бумаги тысячи лепестков одинакового размера и равномерно расклеить их по кузову Lexus UX дизайнерам понадобился целый месяц.

“Мы использовали бумагу, важный элемент японской культуры, который покрывает кузов автомобиля в виде растительности Lexus, придавая ему объем”, – говорит одна Анжела Монтагуд с Clap Studio. “Свет – еще одна важная черта японского искусства и дизайна, и здесь он придает жизни Lexus UX. В зависимости от положения, тона и интенсивности света он создает изменение текстуры и цветов в течение дня”.

Takk – Барселона – 95 голосов

Enorme Studio – Мадрид – 136 голосов

Irene Infantes – Севилья – 261 голосов

Azab – Бильбао – 570 голосов

Javier Marmol – Мурсия – 1495 голосов

Clap Studio – Валенсия – 1965 голосов