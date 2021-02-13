Арт-кари були створені митцями у рамках конкурсу UX Art Car, що проводився японським брендом в Іспанії.

Lexus UX Art Car від Clap Studio з Валенсії має кузов, вкритий тисячами паперових пелюсток. Хав’єр Мармол з Мурсії прикрасив кузов UX натуральним деревом і візерунками. А студія Takk з Барселони озеленила кузов кросовера і підвісила його під стелю. Загалом іспанські художники створили шість проектів арт-карів.

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Робота Clap Studio, названа “Дзен сад”, набрала найбільше голосів – 1965. Художники розповіли, що джерелом натхнення для них був традиційний японський сад. Щоб вирізати з паперу тисячі пелюсток однакового розміру і рівномірно розклеїти їх по кузову Lexus UX дизайнерам знадобився цілий місяць.

“Ми використали папір, важливий елемент японської культури, який покриває кузов автомобіля у вигляді рослинності Lexus, надаючи йому об'єм”, – каже одна Анжела Монтагуд з Clap Studio. “Світло – ще одна важлива риса японського мистецтва та дизайну, і тут воно надає життя Lexus UX. Залежно від положення, тону та інтенсивності світла, воно створює зміну текстури та кольорів протягом дня”.

Takk – Барселона – 95 голосів



Enorme Studio – Мадрид – 136 голосів



Irene Infantes – Севілья – 261 голосів



Azab – Більбао – 570 голосів



Javier Marmol – Мурсія – 1495 голосів



Clap Studio – Валенсія – 1965 голосів