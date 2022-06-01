Lexus представляет RX 5-го поколения – полностью переосмысленную модель, которая открывает новый этап существования легендарного кроссовера.

На протяжении всех двадцати лет, прошедших со времени презентации новаторского на то время RX, эта модель была бестселлером Lexus. С 1998 года во всем мире было продано более 3,5 млн автомобилей RX, из них более 300 тысяч – в Европе. RX пятого поколения также имеет важное значение для развития Lexus Electrified – стратегии бренда, ориентированной на выпуск электрифицированных моделей.

«В новом поколении RX мы стремились не только сохранить ДНК Lexus, воплощается в обеспечении высочайшего качества, комфорта и бесшумности. Мы также пытались поднять впечатления от управления автомобилем на новый уровень, что соответствует нашей новой философии «Характер управления Lexus» (Lexus Driving Signature)», – отметил Кодзи Сато (Koji Sato), президент Lexus International.

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RX вместе с новыми NX и RZ станет частью новой эпохи для бренда Lexus. Эти три модели являются самым мощным выходом Lexus на рынок кроссоверов сегментов D - и E-Premium – сердца бизнеса Lexus.

В новом поколении RX Lexus продолжил развивать свой язык дизайна. Это выражается, в том числе, и в веретенообразной форме передней части кузова. Команда разработчиков черпала вдохновение в богатом наследии дизайна RX. Так мир увидел автомобиль, в котором безошибочно узнается RX, но с еще более динамичным, изысканным и уверенным характером.

Место водителя спроектировано в соответствии с концепцией «Тазуна», цель которой обеспечить водителю интуитивно понятное управление автомобилем по принципу «Руки на руле – взгляд на дороге».

Впечатления от вождения также выводятся на новый уровень благодаря ориентированной на водителя, понятной и четкой компоновке устройств управления и новому 14-дюймовому сенсорному экрану.

В Европе новый RX будет доступен в трех электрифицированных версиях. Это плагин-гибрид RX 450h+, гибрид RX 350h, а также гибрид RX 500h – первый гибридный автомобиль с турбомотором и системой полного привода DIRECT4.

Для рынка Украины, кроме гибридных RX350h и RX 500h, Lexus также предлагает RX 350 с 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем. Он имеет лучшие характеристики, чем нынешняя 2-литровая версия.

Для воплощения философии «Характер управления Lexus и улучшение взаимодействия между автомобилем и водителем Lexus оптимизировал основные параметры, важные для кроссоверов. В частности, это положение центра тяжести, снижение массы, повышение жесткости кузова, а также улучшение параметров трансмиссии, чтобы обеспечить более естественное взаимодействие между водителем и автомобилем. Управляемости и быстрым реакциям на действия водителя способствует усовершенствованная платформа GA-K, что обеспечивает непревзойденную жесткость кузова и низкий центр тяжести.

RX также оснащается пакетом систем безопасности Lexus Safety System + третьего поколения (LSS+ 3.0). В него входят улучшенная система предотвращения столкновений, новая активная система помощи водителю, расширенный пакет безопасности. RX также получил новейшую мультимедийную платформу с умным голосовым ассистентом "Hey Lexus" и приложением Lexus Link.

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