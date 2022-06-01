Lexus представляє RX 5-го покоління — повністю переосмислену модель, яка відкриває новий етап існування легендарного кросовера.

Протягом усіх двадцяти років, що минули з часу презентації новаторського на той час RX, ця модель була бестселером Lexus. Із 1998 року у всьому світі було продано більш ніж 3,5 млн автомобілів RX, з них понад 300 тисяч — у Європі. RX п’ятого покоління також має важливе значення для розвитку Lexus Electrified — стратегії бренда, орієнтованої на випуск електрифікованих моделей.

«У новому поколінні RX ми прагнули не лише зберегти ДНК Lexus, що втілюється у забезпеченні найвищої якості, комфорту та безшумності. Ми також намагалися підняти враження від керування автомобілем на новий рівень, що відповідає нашій новій філософії «Характер керування Lexus» (Lexus Driving Signature)», — зазначив Кодзі Сато (Koji Sato), президент Lexus International.

Також цікаво тест-драйв поточного покоління Lexus RX

RX разом із новими NX та RZ стане частиною нової епохи для бренда Lexus. Ці три моделі є найпотужнішим виходом Lexus на ринок кросоверів сегментів D- та E-Premium — серця бізнесу Lexus.

У новому поколінні RX Lexus продовжив розвивати свою мову дизайну. Це виражається у тому числі й у веретеноподібній формі передньої частини кузова. Команда розробників також черпала натхнення у багатій спадщині дизайну RX. Так світ побачив автомобіль, у якому безпомилково впізнається RX, але з іще динамічнішим, вишуканішим і впевненішим характером.

Місце водія спроєктовано відповідно до концепції «Тазуна», яка має на меті забезпечити водієві інтуїтивно зрозуміле керування автомобілем за принципом «Руки на кермі — погляд на дорозі».

Враження від водіння також виводяться на новий рівень завдяки орієнтованій на водія, зрозумілій та чіткій компоновці пристроїв керування та новому 14-дюймовому сенсорному екрану.

В Європі новий RX буде доступний у трьох електрифікованих версіях. Це плагін-гібрид RX 450h+, гібрид RX 350h, а також гібрид RX 500h — перший гібридний автомобіль із турбодвигуном та системою повного привода DIRECT4.

Для ринку України, окрім гібридних RX350h та RX 500h, Lexus також пропонує RX 350 з 2,4-літровим бензиновим турбодвигуном. Він має кращі характеристики, ніж теперішня 2-літрова версія.

Для втілення філософії «Характер керування Lexus» та поліпшення взаємодії між автомобілем і водієм Lexus оптимізував основні параметри, важливі для кросоверів. Зокрема, це положення центра ваги, зниження маси, підвищення жорсткості кузова, а також покращення параметрів трансмісії, щоб забезпечити більш природну взаємодію між водієм та автомобілем. Керованості і швидким реакціям на дії водія сприяє вдосконалена платформа GA-K, що забезпечує неперевершену жорсткість кузова та низький центр тяжіння.

RX також оснащується пакетом систем безпеки Lexus Safety System+ третього покоління (LSS+ 3.0). До нього входять покращена система запобігання зіткненням, нова активна система допомоги водієві, розширений пакет безпеки. RX також отримав найновішу мультимедійну платформу з розумним голосовим асистентом «Hey Lexus» і додатком Lexus Link.

Нагадаємо, що Lexus випустив свій переший електромобіль