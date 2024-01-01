Lexus вскоре презентует новый ES

Как рассказывает Motor1, новый Lexus ES восьмого поколения дебютирует уже в скором времени. Официальная презентация состоится в Китае 23 апреля в рамках Шанхайского автосалона. Затемненные видеотизеры намекают на изменения, которые получит новинка.

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Lexus акцентирует на том, что новый ES будет абсолютно новым автомобилем. Заметно, что он позаимствовал некоторые дизайнерские черты от электрического кроссовера RZ и, кажется, имеет более покатую крышу. Также примечательными являются новые светодиодные дневные ходовые огни, которые имеют стиль, похожий на логотип Nike.

Кроме того, седан получил сплошную световую полосу, выполняющую функцию задних фонарей. Автопроизводитель описывает новый ES как “глобальную флагманскую модель”, что, возможно, намекает относительно будущего большего LS. Технические характеристики ES восьмого поколения все еще остаются в тайне, но бренд намекает на “передовые технологии электрификации”.

Это означает, что под капотом следует ожидать гибридную установку, подключаемую от электросети, судя по крышке зарядного порта, видимой на переднем крыле. Ожидается, что новый седан сначала поступит в продажу исключительно в Китае, а с 2026 года появится и на других рынках.

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