Lexus незабаром презентує новий ES

Як розповідає Motor1, новий Lexus ES восьмого покоління дебютує вже незабаром. Офіційна презентація відбудеться в Китаї 23 квітня в рамках Шанхайського автосалону. Затемнені відеотизери натякають на зміни, які отримає новинка.

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Lexus акцентує на тому, що новий ES буде абсолютно новим автомобілем. Помітно, що він запозичив деякі дизайнерські риси від електричного кросовера RZ і, здається, має більш похилий дах. Також примітними є нові світлодіодні денні ходові вогні, які мають стиль, схожий на логотип Nike.

Крім того, седан отримав суцільну світлову смугу, що виконує функцію задніх ліхтарів. Автовиробник описує новий ES як “глобальну флагманську модель”, що, можливо, натякає щодо майбутнього більшого LS. Технічні характеристики ES восьмого покоління все ще залишаються в таємниці, але бренд натякає на “передові технології електрифікації”.

Це означає, що під капотом слід очікувати гібридну установку, що підключається від електромережі, судячи з кришки зарядного порту, видимої на передньому крилі. Очікується, що новий седан спершу надійде у продаж виключно в Китаї, а з 2026 року з’явиться й на інших ринках.

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