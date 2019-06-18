Флагманский кабриолет может дебютировать на Фестивале скорости в Гудвуде.

В следующем месяце в Гудвуде может состояться презентация серийного кабриолета Lexus LC Convertible – лишь через полгода после дебюта концепта.

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Информацию о дебюте спортивного купе Lexus распространило издание Roadshow. Концепт флагманского кабриолета дебютировал в январе 2019 года в Детройте. Конвейерный вариант, якобы, представят 4 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

Вид предсерийного концепта позволяет предположить, что он почти полностью воплотится в товарном авто. Пока не ясно, мягкую или жесткую складную крышу получит кабриолет LC Convertible.

Фото: Lexus LC Convertible Concept / Lexus

По предварительной информации модель LC 500 получит 5-литровый 477-сильный V8, а гибрид LC 500h – 3,5-литровый V6 мощностью в 300 сил и электромотором, который добавляет еще 60.

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