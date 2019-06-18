Флагманський кабріолет може дебютувати на Фестивалі швидкості в Гудвуді.

Наступного місяця у Гудвуді може відбутись презентація серійного кабріолета Lexus LC Convertible – лише через півроку після дебюту концепта.

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Інформацію про дебют спортивного купе Lexus розповсюдило видання Roadshow. Концепт флагманського кабріолета дебютувало у січні 2019 року в Детройті. Конвеєрний варіант, начебто, представлять 4 липня на Фестивалі швидкості в Гудвуді.

Вигляд передсерійного концепта дозволяє припустити, що він майже повністю втілиться у товарному авто. Поки що не ясно, м'який чи жорсткий складаний дах отримає кабріолет LC Convertible.

Фото: Lexus LC Convertible Concept / Lexus

За попередньою інформацією модель LC 500 отримає 5-літровий 477-сильний V8, а гібрид LC 500h – 3,5-літровий V6 потужністю у 300 сил та електромотором, який додає ще 60.

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