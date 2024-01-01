Японцы сделали интересный тюнинг для Tesla Model 3: фото

Как сообщает Autoevolution, ранее компания сосредотачивалась на тюнинге исключительно автомобилей с ДВС, поэтому Model 3 также стала первым электромобилем, который прошел модификацию у японских мастеров.

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Боди-кит включает агрессивный передний сплиттер и заднее антикрыло ducktail (в форме "утиного хвоста") на багажнике. На кузове есть боковые диффузоры и огромные расширения арок, которые придают Model 3 коренастый вид.

Все элементы произведены из армированного волокном пластика и доступны к заказу. Стоимость комплекта модификаций 7920 долларов, однако, покупатели, которые выберут обвес без широких крыльев и диффузора, заплатят $6270.

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Также к заказу доступны отдельные элементы. Например, передний половинный сплиттер стоит 1980 долларов США, тогда как задний диффузор можно приобрести за 1650 долларов США. Однако, получить расширители крыльев отдельно невозможно – они доступны только в случае заказа всего комплекта.