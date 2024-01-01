Японці зробили цікавий тюнінг для Tesla Model 3: фото

Як повідомляє Autoevolution, раніше компанія зосереджувалась на тюнінгу виключно автомобілів з ДВЗ, тому Model 3 також стала першим електромобілем, який пройшов модифікацію у японських майстрів.

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Боді-кіт містить агресивний передній сплітер і заднє антикрило ducktail (у формі «качиного хвоста») на багажнику. На кузові є бічні дифузори та величезні розширення арок, які надають Model 3 кремезного вигляду.

Усі елементи вироблені з армованого волокном пластику та доступні до замовлення. Вартість комплекту модифікацій 7920 доларів, проте покупці, які оберуть обвіс без широких крил і дифузора, заплатять $6270.

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Також до замовлення доступні окремі елементи. Наприклад, передній половинний спліттер коштує 1980 доларів США, тоді як задній дифузор можна придбати за 1650 доларів США. Однак, замовити розширювачі крил окремо неможливо – вони доступні лише в разі замовлення усього комплекту.