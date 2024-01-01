Лицензирование автоперевозчиков претерпело изменения: что нового

Правительство считает, что приняло быструю и полностью оцифрованную процедура получения лицензии на перевозку, что будет соответствовать европейским стандартам. Речь идет о деятельности автомобильных перевозчиков в области международных перевозок пассажиров и грузов, опасных грузов и отходов, а также внутренних перевозок пассажиров.

Как отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, за прошлый год Укртрансбезопасность выписала более 11,5 тысяч лицензий. Все 100% лицензий выдано электронно. Поступления в государственный бюджет составили более 31 млн грн. Принятое постановление позволяет усовершенствовать уже существующую процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками.

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"Ключевое изменение – прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре. Кроме этого, вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточнены требования к образованию технического персонала, обслуживающих предприятия, механизмы остановки и восстановления действия лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса", – заявил Сергей Деркач.

Также уточнено, что со времени вступления в силу изменений в Постановление прекращается упрощенная процедура выдачи лицензий на перевозки, так называемые "военные лицензии". При этом выданные ранее лицензии остаются в силе.

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Правда, перевозчики, которые получили лицензии по упрощенной процедуре, должны будут в течение полугода обновить данные в своих лицензионных делах в соответствии с требованиями.

Изменения дают возможность обеспечить интеграцию Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности с реестрами Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда. Также, уменьшается срок рассмотрения заявлений на получение лицензий с 5 до 3 рабочих дней.

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Что касается обязательного прохождения водителями профессионального обучения и наличия сертификата профессиональной компетентности, то эта процедура вступит в силу через один год после принятия изменений в постановление. Таким образом, будет возможность обеспечить прохождение соответствующего обучения и получения указанных сертификатов. Необходимость профессионального обучения определена европейскими стандартами, в частности профильной Директивой ЕС.