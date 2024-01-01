Ліцензування автоперевізників зазнало змін: що нового

Уряд вважає, що ухвалив швидку та повністю оцифровану процедура отримання ліцензії на перевезення, що відповідатиме європейським стандартам. Мова йде про діяльність автомобільних перевізників у галузі міжнародних перевезень пасажирів та вантажів, небезпечних вантажів та відходів, а також внутрішніх перевезень пасажирів.

Як зазначив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, за минулий рік Укртрансбезпека виписала понад 11,5 тисячі ліцензій. Усі 100% ліцензій видано електронно. Надходження до державного бюджету склали понад 31 млн грн. Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками.

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"Ключова зміна – припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою. Окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу", – заявив Сергій Деркач.

Також уточнено, що з часу набрання чинності змін до Постанови припиняється спрощена процедура видачі ліцензій на перевезення, так звані "воєнні ліцензії". При цьому видані раніше ліцензії залишаються чинними.

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Щоправда, перевізники, які отримали ліцензії за спрощеною процедурою, повинні будуть протягом півроку оновити дані у своїх ліцензійних справах відповідно до вимог.

Зміни дають можливість забезпечити інтеграцію Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки з реєстрами Міністерства юстиції, Державної податкової служби, Пенсійного фонду. Також, зменшується термін розгляду заяв на отримання ліцензій з 5 до 3 робочих днів.

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Щодо обов’язкового проходження водіями професійного навчання та наявності сертифіката професійної компетентності, то ця процедура набуде чинності через один рік після ухвалення змін до постанови. Таким чином, буде можливість забезпечити проходження відповідного навчання та отримання вказаних сертифікатів. Необхідність професійного навчання визначена європейськими стандартами, зокрема профільною Директивою ЄС.