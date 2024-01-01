Liebherr разрабатывает 140-тонный двухколесный автономный самосвал в стиле Segway

Этот автономный карьерный самосвал S1 Vision грузоподъемностью 140 тонн по своей конструкции не похож ни на один тяжелый грузовик, представленный на рынке. Он одноосный, имеет только две шины. О деталях его конструкции говорится на одноименной странице сайта s1-vision.com, которую ведут инженеры от Liebherr.

Разработчики концепции считают, что желание переосмыслить дизайн грузовика взяло верх, поэтому они сосредоточились только на основных функциях. В 1 Vision одна ось, но два мощных электродвигателя, передающих силовой потенциал на пару массивных безвоздушных шин, предназначенных для перевозки до 140 тонн груза.

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Одноосный грузовик с автономным управлением использует усовершенствованные датчики, чтобы самостоятельно двигаться, избегать препятствий и эффективно ориентироваться в движении. Несколько транспортных средств могут подключаться друг к другу, чтобы обмениваться информацией в реальном времени, оптимизируя работу автопарка, уменьшая пробки и повышая общую эффективность.

Электрический привод обеспечивает экологически чистое и эффективное движение, устраняя выбросы. Здесь ожидаются меньшие требования к обслуживанию, поскольку важные компоненты легко доступны, деталей и агрегатов меньше. Это помогает минимизировать время простоя и повышает эффективность работы.

Чтобы грузовик мог эффективно работать на одной оси, S1 Vision имеет для максимальной стабильности систему самовыравнивания. Коллаж: Авто24

В горнодобывающих работах автомобиль покажет свои возможности благодаря прочной конструкции и высокой грузоподъемности, что делает его идеальным для транспортировки отходов и руды в сложных условиях. Конструкция автомобиля оптимизирована для суровой местности, максимизируя производительность в сложных условиях транспортировки.

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Liebherr S1 Vision можно адаптировать для различных целей, включая землеройные работы, горную промышленность и даже сельское хозяйство. Грузовик разработан таким образом, что его можно масштабировать, его полезная нагрузка варьируется от 220 килограммов до 140 тонн.

S1 функционирует с помощью автоматической системы выравнивания нагрузки, которая обеспечивает максимальную стабильность даже на ухабистой или неровной местности. Компания утверждает, что эта технология значительно снижает риск опрокидывания, обеспечивая плавную и безопасную работу в различных средах.

Liebherr покажет S1 Vision на нынешней выставке оборудования Bauma в Мюнхене, Германия. Как встретят эту концепцию специалисты, покажет время: поскольку здесь речь идет не о садовой тачке на двух колесах, а о мощной технике, что требует надежной стабилизации как в процессе погрузки/разгрузки, так и на транспортных операциях.