Liebherr разрабатывает 140-тонный двухколесный автономный самосвал в стиле Segway

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Концепцию двухколесного "карьериста" в стиле Segway разработчики покажут на выставке Bauma
Этот автономный карьерный самосвал S1 Vision грузоподъемностью 140 тонн по своей конструкции не похож ни на один тяжелый грузовик, представленный на рынке. Он одноосный, имеет только две шины. О деталях его конструкции говорится на одноименной странице сайта s1-vision.com, которую ведут инженеры от Liebherr.
Разработчики концепции считают, что желание переосмыслить дизайн грузовика взяло верх, поэтому они сосредоточились только на основных функциях. В 1 Vision одна ось, но два мощных электродвигателя, передающих силовой потенциал на пару массивных безвоздушных шин, предназначенных для перевозки до 140 тонн груза.
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Одноосный грузовик с автономным управлением использует усовершенствованные датчики, чтобы самостоятельно двигаться, избегать препятствий и эффективно ориентироваться в движении. Несколько транспортных средств могут подключаться друг к другу, чтобы обмениваться информацией в реальном времени, оптимизируя работу автопарка, уменьшая пробки и повышая общую эффективность.
Электрический привод обеспечивает экологически чистое и эффективное движение, устраняя выбросы. Здесь ожидаются меньшие требования к обслуживанию, поскольку важные компоненты легко доступны, деталей и агрегатов меньше. Это помогает минимизировать время простоя и повышает эффективность работы.
Чтобы грузовик мог эффективно работать на одной оси, S1 Vision имеет для максимальной стабильности систему самовыравнивания. Коллаж: Авто24
В горнодобывающих работах автомобиль покажет свои возможности благодаря прочной конструкции и высокой грузоподъемности, что делает его идеальным для транспортировки отходов и руды в сложных условиях. Конструкция автомобиля оптимизирована для суровой местности, максимизируя производительность в сложных условиях транспортировки.
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Liebherr S1 Vision можно адаптировать для различных целей, включая землеройные работы, горную промышленность и даже сельское хозяйство. Грузовик разработан таким образом, что его можно масштабировать, его полезная нагрузка варьируется от 220 килограммов до 140 тонн.
S1 функционирует с помощью автоматической системы выравнивания нагрузки, которая обеспечивает максимальную стабильность даже на ухабистой или неровной местности. Компания утверждает, что эта технология значительно снижает риск опрокидывания, обеспечивая плавную и безопасную работу в различных средах.
Liebherr покажет S1 Vision на нынешней выставке оборудования Bauma в Мюнхене, Германия. Как встретят эту концепцию специалисты, покажет время: поскольку здесь речь идет не о садовой тачке на двух колесах, а о мощной технике, что требует надежной стабилизации как в процессе погрузки/разгрузки, так и на транспортных операциях.