Liebherr розробляє 140-тонний двоколісний автономний самоскид у стилі Segway

Цей автономний кар’єрний самоскид S1 Vision вантажністю 140 тонн за своєю конструкцією не схожий на жодну важку вантажівку, представлену на ринку. Він одновісний, має лише дві шини. Про деталі його конструкції йдеться на однойменній сторінці сайту s1-vision.com, яку ведуть інженери від Liebherr.

Розробники концепції вважають, що бажання переосмислити дизайн вантажівки взяло гору, тож вони зосередились лише на основних функціях. У 1 Vision одна вісь, але два потужні електродвигуни, що передають силовий потенціал на пару масивних безповітряних шин, призначених для перевезення до 140 тонн вантажу.

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Одновісна вантажівка з автономним керуванням використовує вдосконалені датчики, щоб самостійно рухатися, уникати перешкод і ефективно орієнтуватися в русі. Кілька транспортних засобів можуть підключатися один до одного, щоб обмінюватися інформацією в реальному часі, оптимізуючи роботу автопарку, зменшуючи затори та підвищуючи загальну ефективність.

Електричний привід забезпечує екологічно чистий і ефективний рух, усуваючи викиди. Тут очікуються менші вимоги до обслуговування, оскільки важливі компоненти легко доступні, деталей та агрегатів менше. Це допомагає мінімізувати час простою та підвищує ефективність роботи.

Щоб вантажівка могла ефективно працювати на одній осі, S1 Vision має для максимальної стабільності систему самовирівнювання. Колаж: Авто24

У гірничодобувних роботах автомобіль покаже свої можливості завдяки міцній конструкції та високій вантажності, що робить його ідеальним для транспортування відходів і руди в складних умовах. Конструкція автомобіля оптимізована для суворої місцевості, максимізуючи продуктивність у складних умовах транспортування.

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Liebherr S1 Vision можна адаптувати для різних цілей, включаючи землерийні роботи, гірничу промисловість і навіть сільське господарство. Вантажівка розроблена таким чином, що її можна масштабувати, її корисне навантаження варіюється від 220 кілограмів до 140 тонн.

S1 функціонує за допомогою автоматичної системи вирівнювання навантаження, яка забезпечує максимальну стабільність навіть на вибоїстій або нерівній місцевості. Компанія стверджує, що ця технологія значно знижує ризик перекидання, забезпечуючи плавну та безпечну роботу в різних середовищах.

Liebherr покаже S1 Vision на цьогорічній виставці обладнання Bauma в Мюнхені, Німеччина. Як зустрінуть цю концепцію спеціалісти, покаже час: позаяк тут мова йде не про садову тачку на двох колесах, а про потужну техніку, що потребує надійної стабілізації як в процесі навантаження/розвантаження, так і на транспортних операціях.