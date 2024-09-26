Створено електрозарядку для вантажівок на 6 мегават - потужність електростанції

Провідний гравець в гірничодобувній та металургійній галузі австралійська компанія Fortescue заявила про можливість створення у 2026 році надшвидкої зарядки постійного струму потужністю 6 МВт. Завдяки їй акумулятор величезної кар’єрної вантажівки місткістю 1900 кВт-год набирає необхідний вміст електричної енергії менш ніж за тридцять хвилин.

Інноваційна розробка, як пише thedriven.io, є спільним проєктом Fortescue та патріарха важкого автомобілебудування Liebherr. Майбутній зарядний пристрій постійного струму потужністю 6 МВт (6000 кВт) удвічі швидший за попередню установку потужністю 3 МВт, що демонструвалася торік під час виставки CES.

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"Fortescue розробила стаціонарне рішення для швидкої зарядки для підтримки автономної акумуляторної електричної вантажівки. Зарядний пристрій оснащено робототехнічними варіантами підключення, він може забезпечити до 6 МВт потужності та зарядити поточний акумуляторний електричний 240-тонний кар’єрний самоскид у T 264 за 30 хвилин", – повідомила компанія.

Нова розробка є лише невеличким елементом масштабної угоди щодо впровадження електричної мобільності на 4 мільярди доларів. Такий документ дві згадані компанії підписали в ході перемовин на виставці MINEexpo.

Передбачається, що за ці гроші буде закуплено 475 машин Liebherr з нульовим рівнем викидів. В цей пакет увійде 360 автономних електричних вантажівок, 55 електричних екскаваторів і 60 навантажувачів з акумуляторним живленням.

Головною рушійною силою для такої масштабної угоди експерти вважать появу нового зарядного пристрою на 6 МВт.

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"Технологія, розроблена в рамках цієї рекордної угоди, не лише підтримає наших клієнтів на шляху декарбонізації, але й допоможе нам виконати наше зобов’язання запропонувати до кінця десятиліття рішення для перевезення, навантаження та бульдозеризації без викопного палива. Liebherr і Fortescue Zero зможуть запропонувати більшій кількості клієнтів у цій галузі перевірену, великомасштабну екосистему видобутку з нульовими викидами", – підкреслив виконавчий віцепрезидент із продажу та маркетингу Liebherr-Mining Equipment SAS Йорг Луковскі.