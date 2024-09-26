Создана электрозарядка для грузовиков на 6 мегаватт - мощность электростанции

Ведущий игрок в горнодобывающей и металлургической отрасли австралийская компания Fortescue заявила о возможности создания в 2026 году сверхбыстрой зарядки постоянного тока мощностью 6 МВт. Благодаря ей аккумулятор огромного карьерного грузовика емкостью 1900 кВт-ч набирает необходимое содержание электрической энергии менее чем за тридцать минут.

Инновационная разработка, как пишет thedriven.io, является совместным проектом Fortescue и патриарха тяжелого автомобилестроения Liebherr. Будущее зарядное устройство постоянного тока мощностью 6 МВт (6000 кВт) вдвое быстрее предыдущей установки мощностью 3 МВт, демонстрировавшейся в прошлом году во время выставки CES.

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"Fortescue разработала стационарное решение для быстрой зарядки для поддержки автономного аккумуляторного электрического грузовика. Зарядное устройство оснащено робототехническими вариантами подключения, оно может обеспечить до 6 МВт мощности и зарядить текущий аккумуляторный электрический 240-тонный карьерный самосвал в T 264 за 30 минут", – сообщила компания.

Новая разработка является лишь небольшим элементом масштабного соглашения по внедрению электрической мобильности на 4 миллиарда долларов. Такой документ две упомянутые компании подписали в ходе переговоров на выставке MINEexpo.

Предполагается, что за эти деньги будет закуплено 475 машин Liebherr с нулевым уровнем выбросов. В этот пакет войдет 360 автономных электрических грузовиков, 55 электрических экскаваторов и 60 погрузчиков с аккумуляторным питанием.

Главной движущей силой для столь масштабной сделки эксперты считают появление нового зарядного устройства на 6 МВт.

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"Технология, разработанная в рамках этой рекордной сделки, не только поддержит наших клиентов на пути декарбонизации, но и поможет нам выполнить наше обязательство предложить до конца десятилетия решения для перевозки, нагрузки и бульдозеризации без ископаемого топлива. Liebherr и Fortescue Zero смогут предложить большему количеству клиентов в этой отрасли проверенную, крупномасштабную экосистему добычи с нулевыми выбросами", – подчеркнул исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Liebherr-Mining Equipment SAS Йорг Луковски.