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Лимузин на базе Ferrari 360 Modena выставили на аукцион: какая цена

Лимузин на базе Ferrari 360 Modena с пробегом в почти 60 тысяч километров выставили на продажу. Вероятно, этот автомобиль пока не на ходу и ранее продавался на eBay за 95 тысяч долларов на eBay.
Ferrari 360 Modena превратили в лимузин и выставили на Copart: какая цена - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Лимузин на базе Ferrari 360 Modena

Данила Северенчук
logo30 июля, 18:40
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Как отмечает Carscoops, ярко-желтый лимузин 360 Modena сейчас продается в Сан-Диего, Калифорния. Непонятно, сколько весит этот зверь, но он значительно больше, чем стандартный.

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Автомобиль имеет оригинальный 3,6-литровый атмосферный V8 мощностью 394 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Отмечается, что эта Ferrari имеет действительное свидетельство о регистрации, но неизвестно, ли она на ходу. На кузове есть некоторые вмятины, царапины и много грязи, но большинство из них кажутся незначительными.

На двух фотографиях интерьера показано относительно обычный салон 360 Modena с несколькими незначительными изменениями. Автомобиль имеет дополнительные вспомогательные выключатели и большой шнур в нише для ног пассажира, который, является частью аудиосистемы.

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Ранее этот лимузин уже пытались продать на eBay за 95 000 долларов. Теперь его продают на Copart и актуальная ставка на лот составляет 15 700 долларов. Торги продлятся еще два дня, поэтому, возможно, финальная стоимость машины будет выше.

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