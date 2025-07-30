Лімузин на базі Ferrari 360 Modena виставили на аукціон: яка ціна

Як зазначає Carscoops, яскраво-жовтий лімузин 360 Modena зараз продається в Сан-Дієго, Каліфорнія. Незрозуміло, скільки важить цей звір, але він значно більший, ніж стандартний.

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Автівка має оригінальний 3,6-літровий атмосферний V8 потужністю 394 к.с. й 373 Нм крутного моменту. Зазначається, що ця Ferrari має дійсне свідоцтво про реєстрацію, але невідомо, чи вона на ходу. На кузові є деякі вм'ятини, подряпини та багато бруду, але більшість з них здаються незначними.

На двох фотографіях інтер'єру показано відносно звичайний салон 360 Modena з кількома незначними змінами. Автомобіль має додаткові допоміжні вимикачі та великий шнур у ніші для ніг пасажира, який, є частиною аудіосистеми.

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Раніше цей лімузин вже намагались продати на eBay за 95 000 доларів. Тепер його продають на Copart і актуальна ставка на лот становить 15 700 доларів. Торги триватимуть ще два дні, тож, можливо, фінальна вартість машини буде вищою.