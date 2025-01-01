Ferrari показала новий спорткар під назвою Amalfi

Ferrari представила Roma восени 2019 року та непомітно завершила виробництво минулого року. Її наступником є новий Amalfi, котрий, фактично є глибоко оновленою версією свого попередника. Модель має оновлений дизайн та силовий агрегат.

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Під капотом – найновіша версія 3,9-літрового твін-турбо на 640 к.с. та 760 Нм, що на 20 к.с. більше ніж у Roma. Цього достатньо, аби Amalfi досягав першої сотні всього за 3,3 секунди та розвивав максимальну швидкість в 320 км/год. Ferrari заявила, що двигун має модернізовані турбокомпресори, новий блок керування, легші розподільчі вали, окремі датчики тиску для кожного ряду циліндрів та здатен розвивати 7600 об/хв.

Агрегат поєднаний з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням у масляній ванні. Вона була “додатково оптимізована завдяки потужнішому блоку керування та глибшій інтеграції з програмним забезпеченням двигуна, що покращило плавність перемикання передач та швидкість”.

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Загальний дизайн новинки є похідним від Roma з більш витонченою та сучасною формою. Передня частина повністю нова й має широкий повітрозабірник внизу та темну планку, що поєднує фари. Профіль автомобіля, здається, залишився практично незмінним, але Ferrari зазначила, що модель їздить на 20-дюймових колесах. Позаду є нові вентиляційні отвори та інакші ліхтарі.

Найбільші зміни відбулися в салоні, оскільки автомобіль отримав нову панель приладів та традиційну 10,25-дюймову цифрову панель приладів з Apple CarPlay та Android Auto. Окрім неї є також 15,6-дюймова цифрова панель та 8,8-дюймовий екран пасажира. Кермо також має інакшу форму й ряд нових фізичних перемикачів.

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Хоча автомобіль базується на Roma, Amalfi впроваджує кілька помітних змін, включаючи систему гальмування по електропроводці, яка значно покращує ефективність гальмування, зменшує хід педалі та покращує модуляцію. Автомобіль також оснащений системою ABS Evo, яка була адаптована для забезпечення оптимальної продуктивності на всіх поверхнях.