Ferrari показала новый спорткар под названием Amalfi

Ferrari представила Roma осенью 2019 года и незаметно завершила производство в прошлом году. Ее преемником является новый Amalfi, который, фактически является глубоко обновленной версией своего предшественника. Модель имеет обновленный дизайн и силовой агрегат.

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Под капотом – новейшая версия 3,9-литрового твин-турбо на 640 л.с. и 760 Нм, что на 20 л.с. больше чем в Roma. Этого достаточно, чтобы Amalfi достигал первой сотни всего за 3,3 секунды и развивал максимальную скорость в 320 км/ч. Ferrari заявила, что двигатель имеет модернизированные турбокомпрессоры, новый блок управления, легкие распределительные валы, отдельные датчики давления для каждого ряда цилиндров и способен развивать 7600 об/мин.

Агрегат соединен с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением в масляной ванне. Она была “дополнительно оптимизирована благодаря мощному блоку управления и глубокой интеграции с программным обеспечением двигателя, что улучшило плавность переключения передач и скорость”.

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Общий дизайн новинки является производным от Roma с более изящной и современной формой. Передняя часть полностью новая и имеет широкий воздухозаборник внизу и темную планку, объединяющую фары. Профиль автомобиля, кажется, остался практически неизменным, но Ferrari отметила, что модель ездит на 20-дюймовых колесах. Сзади есть новые вентиляционные отверстия и другие фонари.

Наибольшие изменения произошли в салоне, поскольку автомобиль получил новую панель приборов и традиционную 10,25-дюймовую цифровую панель приборов с Apple CarPlay и Android Auto. Кроме нее также 15,6-дюймовая цифровая панель и 8,8-дюймовый экран пассажира. Руль также имеет иную форму и ряд новых физических переключателей.

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Хотя автомобиль базируется на Roma, Amalfi внедряет несколько заметных изменений, включая систему торможения по электропроводке, которая значительно улучшает эффективность торможения, уменьшает ход педали и улучшает модуляцию. Автомобиль также оснащен системой ABS Evo, которая была адаптирована для обеспечения оптимальной производительности на всех поверхностях.