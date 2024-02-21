Lincoln настолько увлекся ароматерапевтическим потенциалом транспортных средств, что расширил для премиального кроссовера Nautilus список парфюмов сразу до семи различных благовоний.

Список автомобильных ароматов для Nautilus 2024 предлагается на выбор. Их было три, а добавилось еще четыре. Они доступны для среднеразмерных SUV нынешнего модельного года, оснащенных функцией Lincoln Digital Scent.

Хотя из названия следует, что духи каким-то образом компьютеризированы, на самом деле это просто маленькие бутылочки, которые вставляются в специальный держатель в центральном переднем подлокотнике.

Читайте также: Lincoln Nautilus получил экран диагональю диагональю 122 сантиметра

Lincoln сообщает, что ароматы были подобраны парфюмерами, и что они сотрудничают с поставщиками, которые используют продукцию, сертифицированную Международной ассоциацией ароматов. Помимо Mystic Forest, Ozonic Azure и Violet Cashmere (описание которых приведено ниже), бренд добавляет в свою коллекцию ароматов Cloud Balsam, Serene Seashore, Twilight Embers и Sunlight Retreat.

"Мы добавляем Digital Scent к совершенно новому Lincoln Nautilus 2024 года, позволяя нашим клиентам погрузиться в оживляющие моменты во время поездки. Персонализация важна для наших клиентов, и мы позволили им выбрать желаемый аромат, чтобы настроить свой собственный салон в автомобиле", — сказала Тереза Чунг, менеджер по работе с клиентами.

Бренд описывает ароматы так:

Mystic Forest – земляная смесь кедрового дерева, насыщенных нот пачули, амбры и цитрусовых юзу.

Ozonic Azure – четкое сочетание ароматных пачули и нот фрезии и специй.

Violet Cashmere – гармония насыщенной фиалки, грейпфрута и золотистых цитрусовых.

Облачный бальзам – бодрящая смесь пышной хвои, дубового мха, измельченного тонка и ванильных бобов.

Serene Seashore – оттенки сочной дыни, ароматной лилии, мускуса и яркого лимона сочетаются в этой сияющей смеси.

Twilight Embers –волшебная нота пачули, цветочного жасмина, свежего яблока и глубоких оттенков кожи.

Sunlight Retreat –сандал и роза подчеркивают этот союз и подчеркиваются хрустящими красными фруктами и бальзамическими нотами.

Читайте также Украинец превратил лимузин Lincoln в сарай: фото

Все ароматические картриджи разработаны для работы при температурах от 40 мороза C до 85 градусов тепла по Цельсию. Новые бутылочки уже продаются на странице аксессуаров веб-сайта Lincoln.

Фото: Lincoln