Lincoln настільки захопився ароматерапевтичним потенціалом транспортних засобів, що розширив для преміального кросовера Nautilus список парфумів відразу до семи різних пахощів.

Список автомобільних ароматів для Nautilus 2024 пропонується на вибір. Їх було три, а додалося ще чотири. Вони доступні для середньорозмірних SUV нинішнього модельного року, що оснащені функцією Lincoln Digital Scent.

Хоча з назви випливає, що духи якимось чином комп’ютеризовані, насправді це просто маленькі пляшечки, які вставляються у спеціальний тримач у центральному передньому підлокітнику.

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Lincoln повідомляє, що аромати були підібрані парфумерами, і що вони співпрацюють з постачальниками, які використовують продукцію, сертифіковану Міжнародною асоціацією ароматів. Крім Mystic Forest, Ozonic Azure і Violet Cashmere (опис яких наведено нижче), бренд додає до своєї колекції ароматів Cloud Balsam, Serene Seashore, Twilight Embers і Sunlight Retreat.

"Ми додаємо Digital Scent до абсолютно нового Lincoln Nautilus 2024 року, дозволяючи нашим клієнтам зануритися в оживляючі моменти під час поїздки. Персоналізація важлива для наших клієнтів, і ми дозволили їм вибрати бажаний аромат, щоб налаштувати свій власний салон у автомобілі", — сказала Тереза Чунг, менеджер із роботи з клієнтами.

Бренд описує аромати так:

Mystic Forest – земляна суміш кедрового дерева, насичених нот пачулі, амбри та цитрусових юзу.

Ozonic Azure – чітке поєднання ароматних пачулі та нот фрезії та спецій.

Violet Cashmere – гармонія насиченої фіалки, грейпфрута та золотистих цитрусових.

Хмарний бальзам – підбадьорлива суміш пишної хвої, дубового моху, подрібненого тонка та ванільних бобів.

Serene Seashore – відтінки соковитої дині, ароматної лілії, мускусу та яскравого лимона поєднуються в цій сяючій суміші.

Twilight Embers –чарівна нота пачулі, квіткового жасмину, свіжого яблука та глибоких відтінків шкіри.

Sunlight Retreat –сандал і троянда підкреслюють цей союз і підкреслюються хрусткими червоними фруктами та бальзамічними нотами.

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Усі ароматичні картриджі розроблено для роботи при температурах від 40 морозу C до 85 градусів тепла за Цельсієм. Нові пляшечки вже продаються на сторінці аксесуарів веб-сайту Lincoln.

Фото: Lincoln