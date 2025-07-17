Линейка BYD Song L пополнилась новым внедорожником GT: фото

Как пишет CarNewsChina, BYD Song L GT в значительной степени повторяет стиль дизайна стандартного электрического Song L. Передний бампер был переработан, чтобы увеличить площадь черной отделки. Также черная отделка добавлена между фарами. Ожидается, что вся серия будет стандартно оснащена LiDAR на крыше.

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В Китае линейка Song L пока имеет два пакета систем помощи: “God's Eye B”, что обеспечивает автопилот и высокоскоростную навигацию благодаря LiDAR в паре с другими датчиками, а также базовый вариант “God's Eye C”, работающий преимущественно от трех камер для реализации только высокоскоростной навигации.

Новый кроссовер имеет логотип GT в задней части и электрическое антикрыло, что по словам BYD, может снизить потребление энергии на 0,88 кВт-ч на 100 км. Длина, ширина и высота BYD Song L GT составляют 4840/1950/1560 мм соответственно, а колесная база - 2930 мм, что соответствует размерам Song L EV. Снаряженная масса составляет 2380 кг.

Электрокроссовер предлагается с 19- или 20-дюймовыми легкосплавными дисками с различными узорами, а также красными суппортами, подчеркивающими его спортивный характер. BYD Song GT доступен как с задним, так и с полным приводом.

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Базовая модель имеет один электромотор на задней оси и доступна в вариантах на 170 кВт (228 л.с.) и 230 кВт (308 л.с.). Полноприводная модель имеет дополнительный электромотор на передней оси, выдающий 160 кВт (215 л.с.). Емкость аккумуляторной батареи Blade, как и ориентировочные сроки запуска на китайском рынке пока не разглашаются.