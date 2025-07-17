Лінійка BYD Song L поповнилась новим позашляховиком GT: фото

Як пише CarNewsChina, BYD Song L GT значною мірою повторює стиль дизайну стандартного електричного Song L. Передній бампер був перероблений, щоб збільшити площу чорної обробки. Також чорну обробку додано між фарами. Очікується, що вся серія буде стандартно оснащена LiDAR на даху.

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В Китаї лінійка Song L наразі має два пакети систем допомоги: “God’s Eye B”, що забезпечує автопілот та високошвидкісну навігацію завдяки LiDAR в парі з іншими датчиками, а також базовий варіант “God’s Eye C”, що працює переважно від трьох камер для реалізації лише високошвидкісної навігації.

Новий кросовер має логотип GT в задній частині та електричне антикрило, що за словами BYD, може знизити споживання енергії на 0,88 кВт-год на 100 км. Довжина, ширина та висота BYD Song L GT становлять 4840/1950/1560 мм відповідно, а колісна база — 2930 мм, що відповідає розмірам Song L EV. Споряджена маса становить 2380 кг.

Електрокросовер пропонується з 19- або 20-дюймовими легкосплавними дисками з різними візерунками, а також червоними супортами, що підкреслюють його спортивний характер. BYD Song GT доступний як з заднім, так і з повним приводом.

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Базова модель має один електромотор на задній осі й доступна у варіантах на 170 кВт (228 к.с.) й 230 кВт (308 к.с.). Повнопривідна модель має додатковий електромотор на передній осі, що видає 160 кВт (215 к.с.). Ємність акумуляторної батареї Blade, як і орієнтовні терміни запуску на китайському ринку наразі не розголошуються.