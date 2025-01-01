BYD Seagull має крихкі важелі підвіски: власники обурені

Як зазначає Autoevolution, окрім виходу з ладу самого важеля, у деяких також ламається редуктор рульового управління. Через брак запасних частин, кілька власників встановили правий передній важіль підвіски від Corolla десятого покоління. Як помітно на фото, він ідеально підходить замість оригінального.

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Перші повідомлення про проблему з’явились в групі в Facebook під назвою Dolphin Mini – саме так називається BYD Seagull в Бразилії. Першим про поломку у публікації розповів Даніло Алмейда. Він детально показав зламаний важіль на відео.

Деталь підвіски тріснула лише після 40 000 кілометрів пробігу. Після того, як пост отримав перші реакції, власник зіткнувся з низкою негативних коментарів як від прихильників бренду BYD, котрі стверджували, що він хоче розкритикувати бренд, так і від ненависників електромобілів, які приєдналися до групи лише для того, щоб познущатися з власників та шанувальників.

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Однак, згодом ще 8 власників підтвердили, що виявили подібний дефект правого важеля у своїх автомобілях. Незабаром кількість випадків зросла до 40. У більшості випадків важіль виходить з ладу на пробігах до 100 тисяч кілометрів. Ремонт з заміною на оригінальний важіль у дилера BYD обходиться у 800 бразильських реалів (143 долари).

Проте у деяких водіїв проблема з’являлась вже декілька разів, тож вони почали шукати альтернативні рішення й виявили, що деякі компоненти підвіски від Toyota Corolla повністю ідентичні. Вірогідно, головною причиною частих поломок підвіски BYD Seagull є погана якість доріг в країні.

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Хоча вибоїни є проблемою в усьому світі, вони особливо неприємні в Бразилії. На асфальтованих вулицях гладке покриття є винятком. Саме тому кілька власників написали у Facebook, що BYD, мабуть, просто імпортувала свої електромобілі до країни, не випробовуючи їх на бразильських вулицях чи дорогах. Якби процес “тропікалізації” був виконаний належним чином, важелі підвіски не виходили б з ладу з такою регулярною частотою.