BYD Seagull имеет хрупкие рычаги подвески: владельцы возмущены

Как отмечает Autoevolution, кроме выхода из строя самого рычага, у некоторых также ломается редуктор рулевого управления. Из-за нехватки запасных частей, несколько владельцев установили правый передний рычаг подвески от Corolla десятого поколения. Как заметно на фото, он идеально подходит вместо оригинального.

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Первые сообщения о проблеме появились в группе в Facebook под названием Dolphin Mini – именно так называется BYD Seagull в Бразилии. Первым о поломке в публикации рассказал Данило Алмейда. Он подробно показал сломанный рычаг на видео.

Деталь подвески треснула только после 40 000 километров пробега. После того как пост получил первые реакции, владелец столкнулся с рядом негативных комментариев как от сторонников бренда BYD, которые утверждали, что он хочет раскритиковать бренд, так и от ненавистников электромобилей, которые присоединились к группе только для того, чтобы поиздеваться над владельцами и поклонниками.

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Однако, впоследствии еще 8 владельцев подтвердили, что обнаружили подобный дефект правого рычага в своих автомобилях. Вскоре количество случаев возросло до 40. В большинстве случаев рычаг выходит из строя на пробегах до 100 тысяч километров. Ремонт с заменой на оригинальный рычаг у дилера BYD обходится в 800 бразильских реалов (143 доллара).

Однако у некоторых водителей проблема появлялась уже несколько раз, поэтому они начали искать альтернативные решения и обнаружили, что некоторые компоненты подвески от Toyota Corolla полностью идентичны. Вероятно, главной причиной частых поломок подвески BYD Seagull является плохое качество дорог в стране.

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Хотя выбоины являются проблемой во всем мире, они особенно неприятны в Бразилии. На асфальтированных улицах гладкое покрытие является исключением. Именно поэтому несколько владельцев написали в Facebook, что BYD, видимо, просто импортировала свои электромобили в страну, не испытывая их на бразильских улицах или дорогах. Если бы процесс “тропикализации” был выполнен должным образом, рычаги подвески не выходили бы из строя с такой регулярной частотой.