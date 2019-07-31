Но почему-то быстро раскаялся в своем поступке.

Почтальон особо не шиковал и машину приобрел простенькую. А потом и ее отдал, вместе с остальными деньгами, которые у него остались.

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20 июля сотрудник "Почты России" в Пензенской области получил 2 163 800 рублей (853 131 гривен) для раздачи пенсий. Однако ни к одному из пенсионеров тот день он так и не пришел. Зато исчез вместе с деньгами, сообщает "За рулем".

Чуть позже почтальон пришел с повинной в полицию. Совесть замучила или кто дал хороший совет, и мужчина вернул около 1,6 миллиона рублей (625 тыс. грн) и автомобиль, который он приобрел на остальные украденной суммы. За эти деньги в РФ можно приобрести не так уж и много новых авто, преимущественно марки "ВАЗ", бюджетные "Датсан" и "Рено Логан".

Почтальон объяснил полицейским, что решился на кражу с целью "улучшить свое материальное положение". Теперь же ему грозит до десяти лет заключения и/или штраф до миллиона рублей (394 тыс. грн) за присвоение и растрату чужого имущества, вверенного ему, в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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