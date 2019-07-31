Та чомусь швидко покаявся у своєму вчинку.

Поштар особливо не шикував і машину придбав простеньку. А потім і її віддав, разом з рештою грошей, які в нього лишились.

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20 липня співробітник “Пошти Росії” в Пензенській області отримав 2 163 800 рублів (853 131 гривень) для роздачі пенсій. Однак до жодного з пенсіонерів того дня він так і не завітав. Натомість зник разом з грошима, повідомляє “За рулем”.

Трохи згодом листоноша прийшов з повинною до поліції. Совість замучила чи може хто дав добру пораду, та чоловік повернув близько 1,6 мільйона рублів (625 тис. грн) та автомобіль, який він придбав на решту вкраденої суми. За ці гроші в РФ можна придбати не так вже й багато нових авто, переважно марки “ВАЗ”, бюджетні “Датсан” та “Рено Логан”.

Поштар пояснив поліцейським, що зважився на крадіжку з метою “поліпшити своє матеріальне становище”. Натомість тепер йому загрожує до десяти років ув’язнення та/або штраф до мільйона рублів (394 тис. грн) за привласнення й розтрату чужого майна, довіреного йому, в особливо великому розмірі. Зараз чоловік перебуває під підпискою про невиїзд.

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