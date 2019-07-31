Анонімне опитування працівників доставки показало, що вони часто під'їдають те, що везуть клієнтам.

Шанси, що ваше замовлення з ресторану вже куштували дорогою до вас – майже 30 відсотків!

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Американська асоціація U.S. Foods провела дослідження, котре показало, що третина кур’єрів не може встояти перед спокусою з’їсти кілька ласих шматочків з замовлення. Опитування проводилось у травні цього року, результати складені на основі відповідей 1518 дорослих респондентів. Анкетування проводилось серед кур’єрів UberEats, Grubhub, DoorDash та Postmates, а також самих замовників.

Ось що в них запитали:

Ви замовили бургер та картоплю-фрі, а кур’єр дорогою ухопив звідти кілька шматочків картоплі. Наскільки це вас зачепить? – Лиш вісім користувачів з кожної сотні вважають, що це не велика біда, решта ж називає “абсолютно неприйнятним”.

Чи траплялись випадки, коли вигляд замовлення викликав підозри в тому, що кур’єр його куштував? – 21% опитаних відповіли “так”.

Кур’єру: чи траплялось вам дорогою до замовника куштувати його їжу? – 28% зізнались що робили це принаймні раз. Та навіть анонімність не гарантує стовідсоткової чесності, тож справжня цифра може бути ще вищою.

Також виявилось, що не голод, а запах їжі підштовхує кур’єрів ухопити від вашого замовлення шматочок на ходу. Зрозумівши масштаби проблеми, американці почали замислюватись над тим, що було б непогано пакувати їжу в контейнери, що не пропускають запаху або якимось чином пломбувати їх.

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