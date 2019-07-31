Анонимный опрос работников доставки показал, что они часто подъедают то, что везут клиентам.

Шансы, что ваш заказ из ресторана уже пробовали по дороге к вам – почти 30 процентов!

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Американская ассоциация U.S. Foods провела исследование, которое показало, что треть курьеров не может устоять перед соблазном съесть несколько лакомых кусочков из заказа. Опрос проводился в мае этого года, результаты составлены на основе ответов 1518 взрослых респондентов. Анкетирование проводилось среди курьеров UberEats, Grubhub, DoorDash и Postmates, а также самих заказчиков.

Вот что у них спросили:

Вы заказали бургер и картофель-фри, а курьер по дороге ухватил оттуда несколько кусочков картофеля. Насколько это вас заденет? – Только восемь пользователей из каждой сотни считают, что это не большая беда, остальные же называет это “абсолютно неприемлемым”.

Были случаи, когда вид заказа вызвал подозрения в том, что курьер его пробовал? – 21% опрошенных ответили “да”.

Курьеру: случалось ли вам по дороге к заказчику пробовать его еду? – 28% признались, что делали это по крайней мере раз. И даже анонимность не гарантирует стопроцентной честности, так что настоящая цифра может быть еще выше.

Также оказалось, что не голод, а запах еды подталкивает курьеров ухватить от вашего заказа кусочек на ходу. Поняв масштабы проблемы, американцы начали задумываться над тем, что было бы неплохо упаковывать еду в контейнеры, не пропускающие запахи или каким-то образом пломбировать их.

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