8 побед на одном Гран-при.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. Британец уверенно движется к своему седьмому абсолютному титулу, попутно записывая на свой счет все новые рекорды.

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Льюис покорил "Хунгароринг" восемь раз, столько же раз удавалось приходить первым на одной трассе только Шумахеру – его любимым треком был "Маньи-Кур" во Франции. Хэмилтон стартовал с поула 90-й раз в своей карьере в Формула 1, у Шуми же на счету их было 68. На счету британского чемпиона – 86 победных Гран-при и 6 титулов Чемпиона мира, у Шумахера – 91 и 7.

Вторым в Венгрии – с отставанием почти в 9 секунд – стал Макс Ферстаппен из Red Bull. Третьим к финишу пришел партнер Хэмилтона по команде – Валттери Боттас. По количеству очков Хэмилтон теперь возглавляет таблицу гонщиков.

Результаты третьего этапа Формулы-1 2020 года, Гран-при Венгрии:

Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – 1: 36.12,473 Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) – отставание 8,702 Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) – 9,452 Лэнс Стролла (Канада, Racing Point) – 57,579 Александр Албон (Таиланд, Red Bull) – 1.17.471 Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) – 1 круг Серхио Перес (Мексика, Racing Point) – 1 круг Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) – 1 круг Кевин Магнуссен (Дания, Haas) – 1 круг Карлос Сайнс (Испания, McLaren) – 1 круг Шарль Леклер (Монако, Ferrari) – 1 круг Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) – 1 круг Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) – 1 круг Эстебан Окон (Франция, Renault) – 1 круг Ромен Грожан (Франция, Haas) – 1 круг Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) – 1 круг Антонио Джовинаццо (Италия, Alfa Romeo) – 1 круг Джордж Расселл (Великобритания, Williams) – 1 круг Николас Латифа (Канада, Williams) – 5 rругов Не финишировал Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)

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