8 перемог на одному Гран-прі.

Шестиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Угорщини. Британець впевнено рухається до свого сьомого абсолютного титулу, попутно записуючи на свій рахунок все нові рекорди.

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Льюїс підкорив “Хунгарорінг” вісім разів, стільки ж разів вдавалось приходити першим на одній трасі тільки Шумахеру – його улюбленим треком був “Маньї-Кур” у Франції. Хемілтон стартував з поула 90-й раз у своїй кар’єрі в Формула 1, у Шумі ж на рахунку їх було 68. На рахунку британського чемпіона – 86 переможних Гран-прі і 6 титулів Чемпіона світу, у Шумахера – 91 і 7.

Другим в Угорщині – з відставанням майже у 9 секунд – став Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім до фінішу прийшов партнер Хемілтона по команді – Валттері Боттас. За кількістю очок Хемілтон тепер очолює таблицю гонщиків.

Результати третього етапу Формула 1 2020, Гран-прі Угорщини:

Льюїс Хемілтон (Великобританія, Mercedes) - 1: 36.12,473 Макс Ферстаппен (Нідерланди, Red Bull) - відставання 8,702 Валттері Боттас (Фінляндія, Mercedes) - 9,452 Ленс Стролла (Канада, Racing Point) - 57,579 Олександр Албон (Таїланд, Red Bull) - 1.17.471 Себастьян Феттель (Німеччина, Ferrari) - 1 коло Серхіо Перес (Мексика, Racing Point) - 1 коло Даніел Ріккьярдо (Австралія, Renault) - 1 коло Кевін Магнуссен (Данія, Haas) - 1 коло Карлос Сайнс (Іспанія, McLaren) - 1 коло Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1 коло Данило Квят (Росія, AlphaTauri) - 1 коло Ландо Норріс (Великобританія, McLaren) - 1 коло Естебан Вікон (Франція, Renault) - 1 коло Ромен Грожан (Франція, Haas) - 1 коло Кімі Райкконен (Фінляндія, Alfa Romeo) - 1 коло Антоніо Джовінаццо (Італія, Alfa Romeo) - 1 коло Джордж Расселл (Великобританія, Williams) - 1 коло Ніколас Латіфа (Канада, Williams) - 5 rругов Не фінішував: П'єр Гаслі (Франція, AlphaTauri)

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