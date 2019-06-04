Пятикратный чемпион мира Формулы 1 имеет большую коллекцию уникальных автомобилей и Zonda является одной из жемчужин частного собрания.

После победы в Гран-при Монако британский гонщик Льюис Хэмилтон был замечен на улицах Монтель-Карло за рулем своего уникального Pagani Zonda 760 LH. Вероятно, направлялся на вечеринку в честь очередной победы в гонке.

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Индекс LH в названии автомобиля обозначает имя владелец – Lewis Hamilton, поскольку итальянская мануфактура построила эту Pagani Zonda специально для знаменитого гонщика. Цифра 760 означает мощность в лошадиных силах. Она поступает от 7,3-литрового V12 Mercedes-Benz.



Суперкар способен развивать максимальную скорость свыше 350 км, а до первой сотни разгоняется почти так же быстро, как болид Формулы 1.

По желанию Хэмилтона Pagani Zonda оснастили механической (вместо стандартной секвентальной) КПП, а кузов покрыли уникальной краской фиолетового цвета. В 2015 году Льюис Хэмилтон попал на Zonda в незначительное ДТП, после которого суперкар пришлось восстанавливать.

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