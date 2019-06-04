П'ятиразовий чемпіон світу Формули 1 має чималу колекцію унікальних автомобілів і Zonda є однією з перлин приватного зібрання.

Після перемоги у Гран-прі Монако британський гонщик Льюїс Хемілтон був помічений на вулицях Монтель-Карло за кермом свого унікального Pagani Zonda 760 LH. Певно, прямував на вечірку на честь чергової перемоги у гонці.

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Індекс LH у назві автомобіля позначає ім’я власник – Lewis Hamilton, оскільки італійська мануфактура збудувала цю Pagani Zonda спеціально для славнозвісного гонщика. Цифра 760 означає потужність у кінських силах. Вона надходить від 7,3-літрового V12 Mercedes-Benz.



Суперкар здатен розвивати максимальну швидкість понад 350 км/, а до першої сотні розганяється майже так само швидко, як болід Формули 1.



За бажанням Хемілтона Pagani Zonda оснастили механічною (замість стандартної секвентальної) КПП, а кузов вкрили унікальною фарбою фіолетового кольору. У 2015 році Льюїс Хемілтон потрапив на Zonda у незначне ДТП, після якого суперкар довелось відновлювати.

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