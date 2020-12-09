Старую модель Dacia / Renault будут выпускать в Иране, силами местного автопроизводителя, под его брендом и исключительно для местного рынка.

Иранский автопроизводитель SAIPA, который раньше по контракту выпускал автомобили под маркой Renault, поставил на конвейер чрезвычайно популярную на местном рынке бюджетную модель, но уже под собственным брендом. Причиной тому – вынужденная локализация производства, из-за того, что Renault ушла с местного рынка.

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Автоконцерн SAIPA представил обновленную версию популярного бюджетника на базе Logan первого поколения, как и было обещано. Новый SAIPA Р90 (заводское обозначение) заменит Renault Tondar 90 (Logan первого поколения, который выпускался в Иране с 2007 года. Из-за санкций и выхода Renault с рынка производство пришлось свернуть в 2018 году. Но концерн SAIPA разработал собственный модернизированный автомобиль).

Фото: в таком виде продавался в Иране автомобиль, известный нам, как Dacia Logan / Carakoom

От SAIPA старому “Логану” достались новые бамперы, большая радиаторная решетка и современные фары спереди и сзади. В салоне больше всего изменились передняя панель и руль, обновился дизайн дверных карт. При этом крыша, двери, стекла и пороги останутся неизменными.

Приведенные изображения являются рендерами SAIPA Automotive Industries Research &Innovation Center – собственного центра исследований и разработки иранского автопроизводителя. Сейчас ведется масштабная работа по локализации производства, которое, по плану, должно достичь 85%, вместо прежних 50%, поскольку Renault Group больше не будет поставлять комплектующие.

Фото: SAIPA Р90 на базе Logan первого поколения / Carakoom