Стару модель Dacia/Renault випускатимуть в Ірані, силами місцевого автовиробника та під його брендом і виключно для місцевого ринку.

Іранський автовиробник SAIPA, який раніше за контрактом випускав автомобілі під маркою Renault, поставив на конвеєр надзвичайно популярну на місцевому ринку бюджетну модель, але вже під власним брендом. Причиною тому – вимушена локалізація виробництва, через те, що Renault пішла з місцевого ринку.

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Автоконцерн SAIPA представив оновлену версію популярного бюджетника на базі Logan першого покоління, як і було обіцяно. Новий SAIPA Р90 (заводське позначення) замінить Renault Pars Tondar 90 (Logan першого покоління), що випускався в Ірані з 2007 року. Через санкції та вихід Renault з ринку виробництво довелося згорнути у 2018 році. Але концерн SAIPA розробив власний модернізований автомобіль.

Фото: у такому вигляді продавався в Ірані автомобіль, відомий нам, як Dacia Logan / Carakoom

Від SAIPA старому “Логану” дістались нові бампери, велика радіаторна решітка і сучасні фари спереду та ззаду. У салоні найбільше змінилися передня панель і кермо, оновився дизайн дверних карт. При цьому дах, двері, скла і пороги залишаться незмінними.

Наведені зображення є рендерами SAIPA Automotive Industries Research &Innovation Center – власного центру досліджень та розробки іранського автовиробника. Наразі ведеться масштабна робота з локалізації виробництва, котре, за планом, має досягти 85%, замість колишніх 50%, оскільки Renault Group більше не поставлятиме комплектуючі.

Фото: SAIPA Р90 на базі Logan першого покоління / Carakoom