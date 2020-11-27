У відкритому доступі з'явилися патентні зображення нового Renault Logan 2021. Цілком можливо, що саме такі автомобілі поставлятимуться на український ринок.

Раніше цей автомобіль дебютував під європейською маркою Dacia, проте тепер йдеться про седан під логотипом материнського бренду, який буде продаватися в деяких країнах з наступного року. Серед таких ринків перебуває і Україна.

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Зображення нового Renault Logan 2021 опублікував сайт Cochespias. На них представлена версія, яка буде продаватися в Латинській Америці. Однак, повідомляється, що в цьому регіоні популярний бюджетний седан змінить ім'я на Renault Taliant. А ось чи чекає модель такі зміни в Східній Європі, невідомо.

Порівняно з європейським Dacia Logan, майбутній Renault Logan 2021 отримає змінену передню частину (іншу решітку радіатора і фари), а також нові задні ліхтарі. А ось салон залишиться майже таким самим, виняток становитимуть лише інші дефлектори і злегка змінені дверні карти.

Що стосується габаритів, вони, найімовірніше, теж залишаться незмінними. Нагадаємо, довжина нового Logan для Європи становить 4396 мм, ширина – 1 848 мм, а висота – 1501 мм. Обсяг багажника – 528 літрів. Які двигуни будуть в лінійці Renault Logan 2021, поки неясно.