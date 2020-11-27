В открытом доступе появились патентные изображения нового Renault Logan 2021. Вполне возможно, что именно такие автомобили будут поставляться на украинский рынок.

Ранее этот автомобиль дебютировал под европейской маркой Dacia, однако теперь речь идет о седане под логотипом материнского бренда, который будет продаваться в некоторых странах со следующего года. Среди таких рынков есть и Украина.

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Изображение нового Renault Logan 2021 опубликовал сайт Cochespias. На них представлена версия, которая будет продаваться в Латинской Америке. Однако, сообщается, что в этом регионе популярный бюджетный седан сменит имя на Renault Taliant. А вот ждет ли модель такие изменения в Восточной Европе, неизвестно.



По сравнению с европейским Dacia Logan, будущий Renault Logan 2021 получит измененную переднюю часть (другую решетку радиатора и фары), а также новые задние фонари. А вот салон останется почти таким же, исключение составят только другие дефлекторы и слегка измененные дверные карты.

Что касается габаритов, они, вероятнее всего, тоже останутся неизменными. Напомним, длина нового Logan для Европы составляет 4396 мм, ширина – 1 848 мм, а высота – 1501 мм. Объем багажника – 528 литров. Какие двигатели будут в линейке Renault Logan 2021, пока неясно.