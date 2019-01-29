Проект Lotus Omega задуман, как конкурент Aston Martin Valkyrie.

Производитель спорткаров Lotus и инженерная компания Williams Advanced Engineering объявили о начале стратегического партнерства, в результате которого на свет должен родиться новый электрический гиперкар.

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По информации британских СМИ, Williams поделиться своим опытом в создании елеткромобилей и предоставит аккумуляторы для Lotus Omega. Ожидается, что этот гиперкар получит минимум пару электромоторов и тяговую батарею с запасом хода не менее 400 километров и поддержкой быстрой зарядки.

Фото: концепт электрической модульной платформы Williams / Williams

Управляющий директор Williams Крейг Уилсон заявил, что компания активно развивает силовые агрегаты нового поколения, используя свой многолетний опыт в Формуле 1. Издание Autocar сообщает, что проект Omega еще как минимум два года не выйдет за стены лабораторий Williams и Lotus.

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